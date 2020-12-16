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قرار نهائي ملزم بداية الاسبوع القادم من حكومة غزة بشأن التسعيرة لأصحاب المولدات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:32 - 16 ديسمبر 2020
مولدات كهربائية مولدات كهربائية
تقارير
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أكد موسى السماك رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات الكهربائية في قطاع غزة اليوم الاربعاء 16/12/2020 ، ان أصحاب المولدات في قطاع غزة عودونا على إرباك المشهد واستباق الأحداث,  وأدعوهم لسحب البيان.

وبين انه بداية الاسبوع القادم سيتم تحديد نهائي لتسعيرة المولدات وخاصة بعد انتهاء المكتب الاستشاري من تجهيز البيانات والمقارنة .

وأوضح ان اللجنة الفنية كانت تعمل بشكل مستمر خلال الشهر الماضي وفق منهجية واضحة ومحددة وبمهنية عالية وراعت كل الظروف والأزمات والفوارق الفصلية، ولا يوجد أي مؤشرات حول السعر الذي ستحدده اللجنة.

وشدد على ان الأسعار ستكون ملزمة للجميع وهذا ما تم الاتفاق عليه ووقع عليه كل الأطراف ومنهم أصحاب المولدات.

 

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