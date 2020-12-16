السماك : الوضع خطير في غزة واللجنة الحكومية ستناقش غداً قرارات جديدة تتعلق بالإغلاق

أكد النائب الأول لرئيس لجنة المتابعة الحكومية بغزة موسى السماك اليوم الاربعاء 16/12/2020 أن اللجنة الحكومية ستناقش غداً في اجتماعها الأسبوعي قرارات جديدة تتعلق بالإغلاق، نافياً جميع الإشاعات التي تخرج هنا وهناك بشأن بعض الإغلاقات.

وبين السماك خلال تصريحات له ان الوضع في قطاع غزة خطير جداً، خاصة مع ارتفاع أعداد إصابات كورونا الخطيرة والحرجة ، معرباً عن امله ألا نضطر للعودة للإغلاق الكامل إذا ما زادت عدد الحالات".

وأشار الى ان السماك، أن الحكومة في غزة قد تدفع إلى تشديد بعض الإجراءات، نتيجة عدم التزام المواطنين، وانتشار الفيروس بشكل كبير بين المواطنين.

وأضاف السماك: "وعي المواطن مهم ويجب أن تكون قرارات حاسمة تنفذ بالميدان ونحن نحرص على أن يكون شعبنا واعيا يتفهم الحالة الوبائية ويتعاطى مع القرارات بشكلٍ سليم".

المصدر: فلسطين الآن