الخزندار : احتياط غاز الطهي بغزة يكفي لشهر كامل ولدينا القدرة على تصنيع الصهاريج

أكد محمد الخزندار عضو جمعية أصحاب شركات البترول والغاز اليوم الاربعاء 19/12/2020, انه ومنذ حادثة حريق النصيرات اتخذت الحكومة بغزة إجراءات جديدة لقطاع البترول والغاز ورفعت عوامل الأمن والسلامة وهناك تنسيق عالي مع جهات الاختصاص.

وبين ان التصريح الأخير حول التراخيص، قرار فردي لا يمثلنا وتواصلنا مع العديد من جهات الاختصاص لحل الإشكالية وهي في طريقها للحل ونحاول البحث عن أفضل حل حفاظا على سلامة المواطن.

وأوضح ان التراخيص هي مسؤولية الحكومة وحادثة حريق النصيرات أكبر من أن يتم اتخاذ قرار على حساب أرواح الناس ويجب أن تكون التراخيص مستوفية شروط الأمان والسلامة بنسبة 100%.

وبين انه لا يوجد لدينا طواقم قادرة على فحص الصهاريج ومعظم تنكات الغاز تستورد من الخارج والحكومة بصدد الترتيب لتصنيعها بغزة ولو بأقل الإمكانيات.، مشيراً الى انه لدينا المقدرة على تصنيع صهاريج البترول في غزة وبجودة عالية توزاي المواصفات العالمية.

وقال ان غاز الطهي موجود بوفرة في غزة ولدينا ما مخزون استراتيجي يكفي لمدة شهر كامل.