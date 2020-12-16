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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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جنين: المنحنى الوبائي في ارتفاع مستمر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:32 - 16 ديسمبر 2020
انتشار عناصر السلطة بعد اغلاق الضفة بسبب تفشي كورونا وعودة العالقين من الخارج (22) انتشار عناصر السلطة بعد اغلاق الضفة بسبب تفشي كورونا وعودة العالقين من الخارج (22)
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أعلن مدير صحة جنين وسام صبيحات، أن نسبة الإصابات بلغت 27% من العينات المسحوبة في محافظة جنين، فيما بلغ معدل التعافي اليومي من 100- 150 حالة.

وقال صبيحات في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، إن عدد الاصابات تجاوز 7 آلاف، والحالات النشطة حتى اللحظة أكثر من 1700، فيما بلغت الوفيات حوالي 87 منذ بدء الجائحة، ما يعني أنا المنحنى الوبائي في ارتفاع مستمر.

وأوضح أن هناك ازديادا ملحوظا في أعداد الاصابات التي تظهر عليها أعراض ليست بالبسيطة وتحتاج الى مستشفى، مشيرا إلى وجود اكتظاظ في قسم الكورونا في مستشفى جنين الحكومي بالإصابات بنسبة 100%، وفي العناية المركزة 95%، ما يتطلب من كافة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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