الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين في الزبيدات شمال أريحا

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جرارين زراعيين في قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال استولت على جرارين زراعيين، قرب مدخل القرية، يعودان لكل من: فادي عبد الله زبيدات، ومنصور حسن زبيدات.