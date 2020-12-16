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الاحتلال يستولي على جرارين زراعيين في الزبيدات شمال أريحا

  • فلسطين اليوم - أريحا
  • 11:22 - 16 ديسمبر 2020
جرار زراعي جرار زراعي
تقارير
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استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جرارين زراعيين في قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال استولت على جرارين زراعيين، قرب مدخل القرية، يعودان لكل من: فادي عبد الله زبيدات، ومنصور حسن زبيدات.

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