عليك غسل يديك فوراً بعد لمس هذه الاشياء !

أوصحت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها باستخدام الماء النظيف مع الصابون، أو معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول لغسل اليدين، حيث تُظهر الدراسات أن كليهما وسيلة فعالة للقضاء على الجراثيم.

لكن ما هي الأشياء التي علينا أن نحذر منها أكثر من غيرها ونحرص على غسل اليدين جيدا بمجرد لمسها؟

1- المال

عند استخدام بطاقة الائتمان أو لمس النقود يجب التأكد من غسل اليدين في أسرع وقت ممكن، إذ تحتوي بعض النقود والعملات على بكتيريا تسبب عددا من الأمراض مثل "الإشريكية القولونية" و"السالمونيلا"، وتصبح النقود أكثر ضررا كلما زادت مدة تداولها.

2- الدرابزين ومقابض الأبواب

تقول كاتي بوريس طبيبة الأمراض الجلدية في المركز الطبي بجامعة كولومبيا إن غسل اليدين أمر مهم جدا للحد من انتشار البكتيريا والفيروسات، خصوصا بعد استخدام وسائل النقل العام، حيث يلمس عدد كبير من الأشخاص الأسطح نفسها، مثل الدرابزين على السلم المتحرك في مترو الأنفاق، ومقابض أبواب الحمامات.

3- قوائم الطعام

توفر المطاعم بيئة خصبة لانتقال الجراثيم، وأسوأ ما فيها قوائم الطعام التي تنتقل من زبون إلى آخر، لذلك من الضروري غسل اليدين مباشرة بعد لمس قائمة الطعام.

4- الأقلام

مع أن أغلب الناس أصبحوا يستخدمون هواتفهم المحمولة لتدوين الملاحظات وكتابة الأرقام، فإننا قد نحتاج أحيانا إلى استعارة قلم لنكتب ملاحظة مهمة، ولكنّ قلم مكتب واحدا ​​قد يحتوي على 10 أضعاف الجراثيم الموجودة في مقعد مرحاض بأماكن العمل.

5- الحيوانات

لا يغسل كثير ممن يملكون حيوانات أليفة أيديهم بعد لمسها، وهو سلوك خاطئ كما تقول الكاتبة. فالحيوانات الأليفة يمكن أن تحمل أمراضا مختلفة.

6- شاشات اللمس

مع انتشار الأجهزة الحديثة أصبحت الحاجة ملحّة إلى غسل اليدين بعد لمس أي نوع من الشاشات. وتقول الدكتورة كاتي بوريس إن الجراثيم قد تكون منتشرة بشكل خاص على الشاشات المستخدمة في المطارات ومحطات النقل العام.

وتضيف "الجراثيم موجودة في كل مكان، وتنتشر في بعض الأماكن أكثر مما نتصوره، لكن غسل اليدين بالصابون والماء يمكن أن يقلل كثيرا من هذه العوامل المسببة للأمراض".

7- ألواح التقطيع وإسفنجة المطبخ

كثير من أنواع البكتيريا يعيش على إسفنجة المطبخ، لذلك ينبغي تجديدها باستمرار. وتشدد الدكتورة بوريس على ضرورة غسل اليدين قبل تحضير الطعام وبعد تقطيع اللحوم النيئة.

8- موزعات الصابون

تعد موزعات الصابون خاصة القابلة لإعادة الملء من أهم ملاذات الجراثيم. فعندما تضغط على المضخة للحصول على الصابون، هناك احتمال كبير أن تنتقل الجراثيم من اليدين إلى الموزع. فلمس عبوات الصابون القابلة لإعادة الملء يمكن أن ينقل إلى يديك بكتيريا أكثر مما قد يعلق بها عند لمس المرحاض.

9- كل شيء في عيادة الطبيب

بسبب أعداد المرضى الذين يتوافدون كل يوم، فإن معظم الأشياء في عيادة الطبيب تحتوي على قدر كبير من الجراثيم والبكتيريا، خاصة قلم تسجيل الدخول. ومن الأشياء الأخرى التي يلزم غسل اليدين بعد لمسها في العيادة ذراع كرسي غرفة الانتظار ومقبض الباب.

10- أي شيء في المطار

إن الأسطح المختلفة في المطار تحتوي على الكثير من الجراثيم. فينبغي تجنب لمس مقابض الأبواب والشاشات والصناديق البلاستيكية التي توضع فيها الأحذية قدر الإمكان، وغسل اليدين كلما أمكن ذلك.