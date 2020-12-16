مركز الدراسات : 139 إصابة بكورونا بين صفوف الاسرى منذ ظهور كورونا

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى اليوم الاربعاء 16/12/2020 إن " أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل الى 139 اسيراً ، عقب ظهور إصابتين جديدتين احداها اليوم في مركز توقيف "حوارة". وسبقها اصابة في سجن عوفر".

وأكد مدير المركز الباحث رياض الاشقر أن ارتفاع اعداد الاسرى المصابين بفيروس كورونا امر متوقع ونتيجة طبيعية لاستهتار الاحتلال بحياة الاسرى وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار الجائحة بين الاسرى او الحد منها، وخاصه مع دخول الشتاء .

وحذر الاشقر من الخطورة الحقيقة على حياة الاسرى في سجون الاحتلال في ظل استمرار استهتار الاحتلال بحياة الأسرى، حيث يرفض الفحص الفوري للأسرى الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة لأعراض كورونا، او نقلهم الى اماكن اخرى بعيدة عن الاكتظاظ، الى حين اجراء فحوصات لهم، وهذا الأمر يسهل عملية انتشار الفيروس داخل السجون واستفحاله بين الأسرى .

وبين الأشقر أن الاسرى لا زالوا يشعرون بالخطر و يعيشون حالة من القلق الشديد والتوتر مع استمرار انتشار فيروس كورونا في السجون وخاصه في مراكز التوقيف والتحقيق والتي تشهد ظروف صحية ومعيشية قاسية للغاية.

ودعا الاشقر الى وقفة جادة لحماية الأسرى من خطر كورونا، والذي أضيف الى العشرات من أوجه المعاناة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال نتيجة إجراءات الاحتلال القمعية بحقهم وعدم توفير احتياجاتهم الأساسية وحقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية .

وطالب منظمة الصحة العالمية بالتدخل وارسال لجنة طبية للوقوف على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، والضغط على الاحتلال لتوفير كافة إجراءات الوقاية والحماية لهم ، كذلك العمل على اطلاق سراح الاسرى المرضى وكبار السن والأطفال والاسيرات.