2862 حالة: رقم قياسي لإصابات كورونا في "إسرائيل" اليوم

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في "إسرائيل"، بشكل قياسي لأول مرة، حيث سجلت ماتسمى وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، 2862 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في رقم يسجل للمرة الأولى منذ إنهاء الإغلاق الثاني قبيل منتصف شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" أن هناك زيادة متسارعة في تسجيل أعداد المصابين، مرجحًا أن يتم اتخاذ قرارات لفرض قيود إضافية كجزء من قرار كابنيت الكورونا بأنه في حال تجاوز العدد اليومي للإصابات 2500 إصابة، سيتم تشديد القيود.

وقال يوآف كيش نائب وزير الصحة الإسرائيلي في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن هذه المعدلات الجديدة من الإصابات ستفرض علينا تشديد القيود، وأنه لا يمكن التهرب من ذلك.

ورجح أن يتم العمل في القطاعات المختلفة دون استقبال الجمهور، والاستمرار في التعليم فقط بالمناطق المصنفة خضراء.