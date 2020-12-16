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229 إصابة حرجة

صحة غزة : 10حالات وفاة وتسجيل "935" اصابة خلال 24 ساعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:02 - 16 ديسمبر 2020
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تقارير
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء 16/12/2020 ، عن تسجيل 10 حالات وفاة ليرفع وفيات غزة لـ 220 حالة وتسجيل  "935 " إصابة جديدة بفيروس كورونا ، موضحاً ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 364 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 229 حالة.

وبينت وزارة  الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي انه تم اجراء 2088 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وبلغ اعداد المتعافين اليوم 797 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 30146 اصابة ، في بلغت اجمالي الحالات النشطة 8851 حالة, واجمالي المتعافين 21075 حالة.

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