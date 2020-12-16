الدولار يواصل الارتفاع في لبنان اليوم الاربعاء 16/12/2020-وانهيار الليرة

تشهد اسعار صرف الدولار الامريكي اليوم الاربعاء 16/12/2020، ارتفاع كبير على اسعار صرفها مسجلاً 8350 - 8400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي

الارتفاع جاء بعدما سجلت التسعيرة السابقة 8300 - 8350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء عاد ليتجاوز 8300 ليرة لبنانية مع مستهل الأسبوع، ، وسط توقعات أكثر سوءاً في ظل الضبابية المحيطة بتأليف الحكومة من جهة، وتعمّق الأزمة المالية والنقدية والمعيشية أكثر في لبنان.

ويجري تداول الدولار خارج النظام المصرفي بسعر بين 8300 ليرة للشراء و8350 ليرة للمبيع، بعدما كان متداولاً دون عتبة 8300 ليرة منذ مدة.

وفيما لا يزال متوسط سعر الصرف الرسمي المعتمد لدى "مصرف لبنان" المركزي ثابتاً على 1507.5 ليرات، أعلنت "نقابة الصرافين" تسعير الدولار، لليوم الإثنين حصراً، ضمن هامش متحرّك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى.

ومع تكاثر التصريحات المحذرة من ارتفاعات غير مسبوقة لسعر الدولار في حال لم يسارع المسؤولون السياسيون إلى تأليف الحكومة المنتظرة، والسعي سريعاً باتجاه السير بإصلاحات جوهرية إنقاذية، تتزايد المخاوف من نفاد رصيد العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي وانعكاسه صعوداً جنونياً للأسعار في حال إقرار رفع الدعم بحجة "ترشيده".

ومع تزايد هذه المخاوف، أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، أنه وقّع قبل يومين، محضر التفاوض حول بنود مشروع اتفاقية قرض "البنك الدولي" لشبكة الأمان الاجتماعي بعنوان "أزمة الطوارئ في لبنان"، بقيمة 246 مليون دولار، على أن يُعرض على مجلس أمناء البنك الخميس المقبل.