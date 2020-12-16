ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

الذهب يتعافى مجدداً-ارتفاع كبير

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:29 - 16 ديسمبر 2020
سعر الذهب سعر الذهب
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

عادت اسعار الذهب للتعافي مجدداً اليوم الاربعاء 16/12/2020 ، لتصل الى اعلى سعر منذ بداية الاسبوع بفضل آمال بمزيد من التحفيز الأمريكي.

ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن السياسات اللاحقة.

الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1854.51 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر الماضي عند 1858.13 دولار للأونصة.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1859.60 دولار للأونصة.

وقال كايل رودا، المحلل لدى شركة "آي جي ماركت" للاستشارات: "الأسواق تتوق فحسب إلى أي شيء فيما يتعلق بحزمة التحفيز الأمريكية، والأنباء التي تفيد بتوصل الحزبين المتنافسين (الجمهوري والديمقراطي) إلى شبه اتفاق الليلة الماضية رفعت توقعات التضخم قليلا، مما يفيد الذهب".

ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسات الأخير لهذا العام الذي سيصدر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، والمقرر الإعلان عنه اليوم، إذ من المتوقع أن يبقي المجلس على أسعار الفائدة عند صفر.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات