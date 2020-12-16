الذهب يتعافى مجدداً-ارتفاع كبير

عادت اسعار الذهب للتعافي مجدداً اليوم الاربعاء 16/12/2020 ، لتصل الى اعلى سعر منذ بداية الاسبوع بفضل آمال بمزيد من التحفيز الأمريكي.

ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن السياسات اللاحقة.

الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1854.51 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر الماضي عند 1858.13 دولار للأونصة.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1859.60 دولار للأونصة.

وقال كايل رودا، المحلل لدى شركة "آي جي ماركت" للاستشارات: "الأسواق تتوق فحسب إلى أي شيء فيما يتعلق بحزمة التحفيز الأمريكية، والأنباء التي تفيد بتوصل الحزبين المتنافسين (الجمهوري والديمقراطي) إلى شبه اتفاق الليلة الماضية رفعت توقعات التضخم قليلا، مما يفيد الذهب".

ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسات الأخير لهذا العام الذي سيصدر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، والمقرر الإعلان عنه اليوم، إذ من المتوقع أن يبقي المجلس على أسعار الفائدة عند صفر.