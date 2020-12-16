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مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:28 - 16 ديسمبر 2020
سبسطية سبسطية
تقارير
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاربعاء 16/12/2020، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية جيش الاحتلال، الذي أغلق الموقع أمام المواطنين جزئيا.

 

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