مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاربعاء 16/12/2020، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية جيش الاحتلال، الذي أغلق الموقع أمام المواطنين جزئيا.