أسعار الخضروات والفواكه في غزة اليوم الاربعاء 16/12/202-و الدجاج في انخفاض

أسعار الخضروات والفواكه في غزة اليوم الاربعاء 16/12/202-الدجاج في انخفاض

تشهد اسعار صرف الخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم الاربعاء 16/12/2020 ، حالة من الاستقرار ، وسط انخفاض كبير على اسعار الدواجن وغضب مربو الدواجن في قطاع غزة .

مربي الدواجن في قطاع غزة، أصدرت مساء الاثنين الماضي، قرارًا هامًا بشأن توريد الدجاج اللاحم إلى المذابح المركزية.

وأعلنت النقابة، وقف توريد الدجاج اللاحم الى المذابح المركزية فورًا، بسبب تلاعب بعض التجار بالأسعار وانخفاض سعر الدجاج.

وأوضحت أن إلغاء طلبيات موزعي الدواجن عن المذابح الرئيسية سيبدأ اعتبارًا من ليلة الامس، وقالت إنها ستتعامل معكم بطريقة أخرى".

وكان مروان الحلو رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني بقطاع غزة قال في تصريحات سابقة ان تدني أسعار الدواجن في قطاع غزة وصل الى حد الخسارة للمزارعين حيث ان اسعارها من المزرعة تصل من 7-7.5 شيقلاً ، وتصل للمواطن من 8_8.5 شيقلاً ، رغم انه تم الاتفاق في السابق على ان لا تتدنى الاسعار من المزرعة للتاجر لـ8.5 .

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه، تشهد حالة من عدم الاستقرار، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وفيما يلي قائمة محدثة بأسعار الخضروات والفواكه والدواجن اليوم الاربعاء 16/12/2020

البندورة: 1 ك = 2 – 3 شيكل

خيار: 5 – 7 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل

بطاطا بلدية: 4 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 2 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل

فاصوليا خضرا: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل: 1 ك = 2.5 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 2 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1.5 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة: 2 – 4 شيكل

ملفوف: 2 – 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 4 – 5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

فجل: 3 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل

أسعار الفواكه اليوم الاربعاء 16/12/2020

موز: 1 ك = 4 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 2 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 – 5 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 4 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاربعاء 16/12/2020

بيض: 10

دجاج: 8.5

لحمة: 36