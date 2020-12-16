الفيضانات والأمطار تغرق الجليل

شهدت مناطق الجليل الأسفل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، موجة من الفيضانات بعد أن غمرت مياه الأمطار منازل السكان في عدة بلدات هناك.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن كميات كبيرة من الأمطار سقطت الليلة الماضية، ما بتسبب في فيضانات وأضرار خاصةً في قرية كفر كنا أو ما تعرف أيضًا باسم "قانا".

وأشار الموقع إلى أن العديد من السيارات غمرتها مياه الأمطار، إلى جانب عدد من المنازل ما تسبب بحدوث أضرار.

وقام موظفو الانقاذ في إسرائيل، خلال الليلة الماضية، بإنقاذ العديد من السكان ممن حوصروا داخل مركبات ومنازل، في مناطق بالجليل وخارجها.