بعد مهاجمة منازلهم بالحجارة..مواطنون شرق بيت لحم يتصدون للمستوطنين

تصدى المواطنون في قرية كيسان شرق بيت لحم، عند منتصف ليلة أمس، لمجموعة من المستوطنين الذين هاجموا منازلهم بالحجارة.

وقال كيسان أحمد غزال نائب رئيس مجلس قروي ، إن مجموعة من مستوطني "ايبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، مكونة من 20 مستوطنا تقلهم ثلاث سيارات، اقتحموا القرية وقاموا برشق منازل المواطنين بالحجارة، تصدى لهم المواطنون واشتبكوا معهم بالأيادي، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأشار الى أن هذا الاعتداء تكرر سابقا، وهذه المرة جاء بعد أن قام عدد من مواطني القرية بزراعة أشتال الزيتون في أراضيهم، لافتا إلى أن القرية تتعرض منذ فترة طويلة لانتهاكات وعربدة من المستوطنين وقوات الاحتلال، تمثلت بهدم منازل وبركسات والاستيلاء على أراض لأغراض استيطانية.