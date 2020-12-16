كيف تفرق بين كورونا والانفلونزا العادية ؟

حالة من اللغط يعيشه المواطنين في فلسطين والعالم خلال هذه الايام وخاصة مع ظل الانخفاض الكبير على درجات الحرارة ، بشأن التمييز بين الاصابة بفيروس كورونا والانفلونزا الموسمية ، وخشية ان تكون الاصابة كورونا الا أن منظمة الصحة العالمية وضعت العديد من الفروقات بين كورونا والانفلونزا .

وبينت المنظمة في تقرير سابق لها ان فيروس كورونا والإنفلونزا لهما أعراض مماثلة، إلا أن الإصابة بكورونا يمكن أن تتسبب في فقدان حاستي التذوق والشم، فضلا عن ضيق التنفس وحمى تزيد عن 38 درجة.

وأوضحت ان كورونا والإنفلونزا لهما أعراض متشابهة، مثل السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى والتعب. ومع ذلك، يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في ظهور أعراض إضافية مثل فقدان حاستي التذوق والشم وضيق التنفس".

وتفيد المنظمة بأن الأعراض الشديدة لـ "كوفيد -19" تشمل ضيق التنفس، وفقدان الشهية، وألما أو ضغطا مستمرا في الصدر، ودرجة حرارة تزيد عن 38 درجة، وضعف التركيز.

أوضحت الصحة العالمية بضرورة بأن يلتمس الشخص المصاب بأعراض شديدة، العناية الطبية الفورية، فيما يتوجب على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والأطفال، دون سن الخامسة، والنساء الحوامل، مراجعة الأطباء، حتى مع وجود أعراض خفيفة للعدوى.