ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

كيف تفرق بين كورونا والانفلونزا العادية ؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:52 - 16 ديسمبر 2020
انفلونزا انفلونزا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

حالة  من اللغط  يعيشه المواطنين في فلسطين والعالم خلال هذه الايام وخاصة مع ظل الانخفاض الكبير على درجات الحرارة ، بشأن التمييز بين الاصابة بفيروس كورونا والانفلونزا الموسمية ، وخشية ان تكون الاصابة كورونا الا أن منظمة الصحة العالمية وضعت العديد من الفروقات بين كورونا والانفلونزا .

وبينت المنظمة في تقرير سابق لها ان فيروس كورونا والإنفلونزا لهما أعراض مماثلة، إلا أن الإصابة بكورونا يمكن أن تتسبب في فقدان حاستي التذوق والشم، فضلا عن ضيق التنفس وحمى تزيد عن 38 درجة.

وأوضحت  ان كورونا والإنفلونزا لهما أعراض متشابهة، مثل السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى والتعب. ومع ذلك، يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في ظهور أعراض إضافية مثل فقدان حاستي التذوق والشم وضيق التنفس".

وتفيد المنظمة بأن الأعراض الشديدة لـ "كوفيد -19" تشمل ضيق التنفس، وفقدان الشهية، وألما أو ضغطا مستمرا في الصدر، ودرجة حرارة تزيد عن 38 درجة، وضعف التركيز.

أوضحت الصحة العالمية بضرورة بأن يلتمس الشخص المصاب بأعراض شديدة، العناية الطبية الفورية، فيما يتوجب على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والأطفال، دون سن الخامسة، والنساء الحوامل، مراجعة الأطباء، حتى مع وجود أعراض خفيفة للعدوى.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات