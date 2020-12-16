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حركة حماس تطلق صاروخاً تجريبياً نحو البحر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:50 - 16 ديسمبر 2020
صاروخ تجريبي من غزة صاروخ تجريبي من غزة
تقارير
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قالت وسائل الاعلام "الاسرائيلية" صباح اليوم الأربعاء 16/12/2020 ، ان حركة حماس أطلقت صباح اليوم صاروخاً تجريبياً من قطاع غزة نحو البحر .

وبينت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان إطلاق حركة حماس للصواريخ التجريبية يأتي في  في إطار تحسين قدراتها العسكرية.

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