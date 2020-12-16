حركة حماس تطلق صاروخاً تجريبياً نحو البحر

قالت وسائل الاعلام "الاسرائيلية" صباح اليوم الأربعاء 16/12/2020 ، ان حركة حماس أطلقت صباح اليوم صاروخاً تجريبياً من قطاع غزة نحو البحر .

وبينت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان إطلاق حركة حماس للصواريخ التجريبية يأتي في في إطار تحسين قدراتها العسكرية.