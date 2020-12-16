سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل اليوم الأربعاء

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل اليوم الأربعاء 16/12/2020 ، الانخفاض ، ليستمر في الانخفاض لأدنى مستوى منذ أكثر من 10 أعوام .

انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي يعود لانتشار فيروس كورونا والفترة الانتقالية لتسليم السلطات في الولايات المتحدة .

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 16/12/2020، على النحو التالي:

اسعار صرف العملات 16/12/2020

شراء بيع

دولار/شيكل 3.2279 3.2947

دينار/شيكل 4.5020 4.6993

يورو/شيكل 3.8819 4.0442

دولار/دينار 0.7011 0.7170

يورو/دولار 1.2026 1.2275