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سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل اليوم الأربعاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:28 - 16 ديسمبر 2020
راتب عملة شيكل راتب عملة شيكل
تقارير
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يواصل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل اليوم الأربعاء 16/12/2020 ، الانخفاض ، ليستمر في الانخفاض لأدنى مستوى منذ أكثر من 10 أعوام .

انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي يعود لانتشار فيروس كورونا والفترة الانتقالية لتسليم السلطات في الولايات المتحدة .

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 16/12/2020، على النحو التالي:

اسعار صرف العملات 16/12/2020

شراء   بيع

دولار/شيكل   3.2279     3.2947

دينار/شيكل   4.5020     4.6993

يورو/شيكل    3.8819     4.0442

دولار/دينار    0.7011     0.7170

يورو/دولار    1.2026     1.2275

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