طقس فلسطين: استمرار المنخفض الجوي

قالت دائرة الأرصاد الجوية أن طقس فلسطين اليوم الأربعاء 2020/12/16 يتعمق تأثيره بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وبارداً حيث يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم المناطق، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

الخميس 2020/12/17: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يستمر الجو غائم الى غائم جزئي وبارداً وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الجمعة 2020/12/18: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2020/12/19: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجو