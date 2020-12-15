فيديو: زرافة تطارد مجموعة من السائحين في غابات كينيا

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو إحدى الزرافات الغاضبة تقوم بمطاردة مجموعة من السائحين في إحدى غابات كينيا.

تعد الزرافات أطول الحيوانات البرية على الإطلاق وتنتشر في الغابات الأفريقية بصورة كبيرة، ويعشق السائحون متابعتها خلال رحلاتهم في تلك المناطق.

ورغم جمالها الذي يجعل رؤيتها أمرا ممتعا خلال رحلات السفاري السياحية، أو داخل حدائق الحيوانات، فإن تلك الحيوانات يمكن أن تتحول إلى مصدر رعب للسائحين عندما تغضب.