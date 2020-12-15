تونس: خفر السواحل ينقذ 93 مهاجرًا قبالة سواحل صفاقس

تمكنت قوات خفر السواحل التونسية اليوم الثلاثاء من انقاذ 93 مهاجرا غالبيتهم من جنسيات إفريقية قبالة سواحل صفاقس جنوب تونس.

ووفقًا لما افادت وزارة الدفاع التونسية، فإن وحدات جيش البحر بمشاركة وحدات من الحرس البحري ليلة الاثنين، بسواحل صفاقس (جنوب)، 93 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة".

ومن بين المهاجرين 3 تونسيين و37 امرأة و4 أطفال "كانوا على متن قارب معطب.. على بعد 42 كم".

وأفاد المهاجرون السلطات الأمنية أنهم "أبحروا من سواحل العامرة لاجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية"، وفقا للبيان.