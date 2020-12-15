اقوى اشارة تردد قناة توم وجيري 2020

يبحث المتابعون للشاشة الصغيرة على تردد قناة توم وجيري 2020 شهر ديسمبر لمتابعة أفضل البرامج والأفلام الكرتونية.

ويتصدر تردد توم وجيري محركات البحث، لا سيما أن القناة تبث فيديوهات مسلية وترفيهية تجذب الأطفال ويقتضون وقتاً طويلاً في متابعة برامجها.

وتعد قناة توم وجيري إحدى القنوات التي يبحث عنها الكثير من الآباء والأمهات لأنها تجمع بين تعليم القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال وتقدم إليهم التسلية والاستمتاع في أبهى صورها.

وتقدم قناة توم وجيري 2020 Tom & Jerry ، الكثير من الأفلام الكرتونية الشيقة، فهي من القنوات ذات الجماهيرية الكبيرة، ويمكنكم متابعة ومشاهدة قناة توم وجيري عبر قمر الناسل سات من خلال الترددات التالية:

قناة توم وجيري 2020 Tom & Jerry

تم إنشاء قناة توم وجيري منذ عام واحد تقريباً، ولكنها حظيت على إعجاب ملايين من المتابعين من كافة الدول، حيث أنها تهتم من خلال برامجها وأفلامها بإشباع رغبات الأطفال من تسلية ومرح وشغل وقت فراغهم، ويذكر أنه اسم القناة على الأقمار الصناعية المختلفة هو” بيبي كيدز” ولكن أطلق عليها مُحبيها قناة توم وجيري لكثرة عرضها للكرتون الشيق والمميز القط والفأر.

تردد قناة توم وجيري نايل سات

يمكن استقبال تردد قناة توم وجيري لتُمتع أطفالك بها وبكل ما هو مُفيد وجديد عبر شاشتها من خلال البيانات التالية:

تردد قناة توم وجيري: 11354.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ:3\5.

برامج قناة توم وجيري

تقوم قناة توم وجيري بعرض باقة مميزة ومتنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية، إلى جانب الكثير من الأناشيد التعليمية التي تناسب الصغار من عمر سنة حتى 10 سنوات، ومن أشهر الأفلام التي تُعرض عبر شاشاتها” طرزان، الأميرة والضفدع، كرتون شركة المرعبين المحدودة، بحير البجع، رابونزل، وغير هذا فإن القناة مجانية بنسبة 100% ومتاح عرض برامج وأفلامها على مدار الأربعة وعشرون ساعة.