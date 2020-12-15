احذر النوم بجوار "الهاتف الذكي" لهذه الاسباب

حذرت اخصائية الطب والأعصاب الدكتورة ماريا إيغناتيفا من خطورة النوم بجوار الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى لتأثيرها السلبي على صحة وسلامة الانسان.

وقالت ايغناتيفا: "إن إشعاع التردد اللاسلكي المنبعث من الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، تمتصها أنسجة الجسم، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي في الصحة"

ووفقًا لوكالة "Prime" الروسية كشفت الدكتورة ايغناتيفا، المخاطر الناتجة عن النوم بجوار هذه الأجهزة والمشكلات الصحية التي تهدد الأشخاص المدمنين على الهواتف الذكية.

وأشارت إلى أن إشعاع التردد اللاسلكي للهواتف الذكية، يزيد من خطر الإصابة بالعقم وأمراض السرطان، والاضطرابات العصبية والنفسية وفقًا للكثير من الدراسات العلمية السابقة.

وأوضحت أن الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز العصبي والمناعة، هم أكثر حساسية لمجالات التردد اللاسلكية. ولكن لا توجد إلى الآن بيانات موثوقة عن تأثير إشعاع التردد اللاسلكي المنبعث من الهواتف الذكية في جسم الإنسان

أما الأشياء الأكثر خطورة على صحة الأطفال والبالغين على حد سواء، هو استخدام الهواتف الذكية في الظلام قائلة: "اللون الأزرق لشاشة الهاتف الذكي يؤثر سلبا في العيون، والإيقاعات البيولوجية، ويسبب الأرق والصداع ويسبب انخفاض الأداء واضطراب الذاكرة ويحفز الإصابة بأمراض العين التنكسية"

وقدمت الدكتورة ايغناتيفا نصيحة مهمة للناس وهو ترك الهاتف الذكي على مسافة بعيدة عن الجسد من مكان النوم ومفصولا عن الشبكة الكهربائية.