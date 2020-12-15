تشكيل الفريق المثالي لفريق احلام الكرة الذهبية يثير الجدل

أثار الاعلان عن التشكيل المثالي لفريق احلام الكرة الذهبية في العالم جدلًا كبيرًا بين المهتمين في كرة القدم العالمية لا سيما بعد غياب الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.

وشهدت التشكيل غياب زيدان وظهور اسطورة برشلونة تشافي هيرنانديز الأمر الذي أثار الجدل لدى الكثير من متابعي كرة القدم.

يُشار إلى أن زيدان كان أحد من ساهموا بقوة في تاريخ الساحرة المستديرة سواء مع الميرنجي أو مع منتخب فرنسا، وشكل غيابه عن التشكيلة الأساسية صدمة كبيرة لمُحبيه.

المُثير في الأمر أن اختيار تشافي في التشكيلة الأساسية لم يكن على حساب زيدان كما أشار البعض، وذلك لأن المُنافسة لم تكن بينهما من الأساس.

فبالنظر إلى المعايير التي وضعتها مجلة فرانس فوتبول نجد أنهم قسموا نجوم خط الوسط في تشكيلتهم إلى لاعبين في مركز خط الوسط مُدافع، ومثلهما في مركز خط الوسط المُهاجم.

ودخل زيدان قائمة التصويت النهائية مُنافساً في مركز لاعب الوسط المُهاجم، وبعد تصويت اللجنة المُشكلة من 140 صحفياً نجح كلا من مارادونا وبيليه في حجز مكانهما في التشكيلة، فيما نجح تشافي وأسطورة الكرة الألماني لوثار ماتيوس في حجز مكانيهما في مركز لاعب الوسط المُدافع.

وللتأكيد على ذلك فقد تواجد زيدان في التشكيلة الثانية للكرة الذهبية في مركز مثيل للمركز لأسطورة الراحلة دييجو مارادونا في التشكيلة الأساسية.