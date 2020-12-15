"التعليم" تعلن اسم الفائزة بلقب أفضل معلم في فلسطين 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله اليوم الثلاثاء، فوز المعلمة رانية صبح من مدرسة أبو عمار الأساسية المختلطة في تربية بيت لحم؛ بلقب أفضل معلم في فلسطين للعام 2020.

جاء ذلك خلال احتفالية نظّمتها الوزارة، من خلال هيئة تطوير مهنة التعليم، بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني عن بُعد من مقر المعهد الوطني للتدريب التربوي، برعاية وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني.

وحضر الحفل وكيل الوزارة د. بصري صالح، والأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. محمد عواد، وحشد من الأسرة التربوية من الوزارة ومختلف المديريات.

وأشاد الوكيل صبري نيابة عن الوزير، بالجهود التي يبذلها المعلمين في إدارة المسيرة التعليمية باقتدار في ظل استمرار مشهد فيروس كورونا؛ للتأكد من حصول الطلبة على حقهم في التعليم، مباركاً للمعلمة صبح فوزها كأفضل معلمة في فلسطين.

وقال: "رغمَ الجائحةِ التي تعصفُ بالعالم، وتجتاحُ أكثرَ الدول تطوراً وتقدماً في الاقتصادِ والتعليم، كنا وما زلنا هنا في فلسطين رغمَ قلةِ الإمكاناتِ وصعوبةِ المشهدِ نُديرُ العمليةَ التعليميةَ التعلمية بشكل، ليس أقلّ من الدول المتقدمة، فها نحن نُزاوج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد بوسائل مختلفة".

وأضاف صالح: "نعتمد بعد الله على المعلم الفلسطيني ومدير المدرسة القياديين في موقعهما، ونأملُ أنْ يكونَ التعليم عن بُعد وسيلة مناسبة تُحقق الهدف المطلوب في المدارس المتعطلة كلياً، وفي هذا المقام أيضاً نترحّم على كل أبناء الأسرة التربوية الذين توفوا بسبب كورونا".

وتابع وكيل الوزارة: "في الوقتِ الذي تتعرّضُ فيه عاصمتنا القدس لخطر الطمس والتهويد، ويوجّه الاحتلال سهامه إلى صدر العملية التعليمية بكلِّ طواقمِها بما في ذلك محاربةِ المنهاجِ والمعلم والطالب الفلسطيني؛ لمحو ملامح الهوية المقدسية، إلا أن معلمينا وطلبتنا ومدارسنا ستبقى قاضّةً لمضاجعِ الاحتلال، فاعتداءات الاحتلال على الأسرة التربوية مستمرةٌ، فالشهداءُ من الطلبةِ يرتقون بفعل آلة القمعِ الاحتلالية، والطفلُ الشهيدُ علي أبو عليا الذي ارتقى مؤخراً شاهدٌ على انتهاك الطفولة".