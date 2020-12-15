فيديو قصة هاشتاق بدي دجاجتي التي أرعبت "اسرائيل"

تصدر هاشتاق بدي دجاجتي منصات التواصل الاجتماعي في الجمهورية اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء بعد انتشار مقطع فيديو لطفل يناشد باستعادة دجاجته من جنود الاحتلال.

وتداول النشطاء مقطع فيديو الطفل حسين شرتوني من بلدة ميس الجبل الحدودية وهو يروي كيف هربت الدجاجة منه الى السياج الحدودي مع الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وحاول الطفل حسين اللحاق بدجاجته إلا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار في الهواء من دون أن يعيدوا إليه الدجاجة.

وظهر الطفل حسين (9 أعوام) في الفيديو وهو يقول إنه “يريد الدجاجة ولم يخف من جيش العدو بعد إطلاقهم النار”.

الناشطة اللبنانية هالة قالت:

حقنا بدنا اياه ولو كان دجاجة

هذه الدجاجة هزّت أركان الكيان الغاصب

هيدا من بيت الشرتوني ولاااك ❤️✌???????????? #حسين_شرتوني قال #بدي_دجاجتي ورجعت jej تو إي لكان منتهية ???????????????? pic.twitter.com/HZkKubJPFL — 3asheqalbarca❤️???? حساب حديد ????????‍♂️ (@albarcha_3asheq) December 15, 2020

أما الناشطة مريم فنيش كتبت:

جيش الفئران الإسرائيلي أوهن من بيت العنكبوت ترعبه دجاجة.

ونشر مراسل قناة “المنار” علي شعيب صورة لشرتوني وهو يحمل دجاجة، وعلّق عليها “المعلومات التي تتحدث عن استعادة دجاجة حسين غير صحيحة

وقال شعيب إلي مصوّر معها بتكون اختها يقصد أخت الدجاجة الأسيرة.

https://twitter.com/zeinabshehab6/status/1338900273851473922