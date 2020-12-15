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رئيس وزراء الاحتلال يعين رئيساً جديدا لجهاز الموساد

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:29 - 15 ديسمبر 2020
نتنياهو نتنياهو
تقارير
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قرر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء تعيين نائب مدير الموساد الملقب بـ"د" مديرا جديدا لجهاز الاستخبارات.

و وصف نتنياهو "د" بأنه شخصية هامة في الجهاز وتجربته متنوعة، مضيفا أن طلب التعيين موجود حاليا لدى لجنة غولدبرغ للنظر فيه، وهي اللجنة الاستشارية للتعيينات في جهاز الدولة.

وأفادت مصادر عبرية بأن  "د" خدم سابقا في دورية استطلاع هيئة الأركان التابعة لجيش الاحتلال وخاض كل المسار في الموساد.

ويخلف "د" الرئيس الحالي لجهاز الموساد، يوسي كوهين، الذي تولى مهامه في 2016 ويعتبر من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

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