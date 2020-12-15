كوشنير يصل "إسرائيل" قريبا ليحتفل بتطبيع المغرب

ذكرت مصادر موثوقة مساء اليوم الثلاثاء إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير سيزور "إسرائيل" ودول عربية الأسبوع المقبل بشأن الاحتفال لتطبيع العلاقات مع دول عربية.

ووفقًا لصحيفة القدس التي نشرت الخبر فإن كوشنير سيتوجه مباشرة في اليوم التالي الذي يصل فيه "إسرائيل" إلى مملكة المغرب على متن أول رحلة رسمية علنية تجارية بين "إسرائيل" والمغرب.

كما أشارت المصادر إلى أن كوشنير يرغب في الاحتفال بالصفقة بين الاحتلال والمغرب لا سيما أن بلاده أمريكا هي من لعبت دورًا كبيرًا لتطبيع العلاقات بشكل رسمي وعلني.

ومن المتوقع أن تكون أحد طائرات شركة العال الإسرائيلية هي الطائرة الأولى في الرحلة المباشرة من "تل أبيب" إلى الرباط التي سيستخدمها فريق كوشنر ووفد الاحتلال الإسرائيلي برئاسة ما يُسمى مستشار "الأمن القومي للاحتلال" مئير بن شبات.

وبحسب رويترز فإن الوفد الأميركي ووفد الاحتلال الإسرائيلي سينضمان إلى بعضهما البعض في "تل أبيب" حيث سيستقلون أول رحلة تجارية مباشرة من "تل أبيب" إلى الرباط كدليل على إحراز تقدم بعد الاتفاق "الإسرائيلي" المغربي الذي ساعد كوشنر في التوسط فيه.

كما أن المتوقع أن يلتقي كوشنر مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته، ومن المرجح أن يوقع اتفاقات ثنائية مع الحكومة المغربية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأخبار.