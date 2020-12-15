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كوشنير يترأس وفداً امريكيا في رحلة من "اسرائيل" للمغرب مباشرة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:16 - 15 ديسمبر 2020
نتنياهو وكوشنير نتنياهو وكوشنير
تقارير
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يترأس مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، وفد الولايات المتحدة الأسبوع المقبل برحلة مباشرة إلى "إسرائيل" ومنها إلى المغرب.

و كشف مسؤول امريكي لوكالة رويترز أن الرحلة التي سيترأسها كوشنر تضم وفدا برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، مشيرا الى ان هذه ستكون أول رحلة مباشرة من "تل أبيب" إلى الرباط، مرجحا أن يستقل الوفد طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية.

و بحسب المصدر، فإن كوشنر سيجري محادثات مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو أثناء وجوده في القدس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن المغرب و"إسرائيل" اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

 

 

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