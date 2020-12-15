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مصر لن تسمح بتداول اي لقاحات كورونا لها اثار جانبية شديدة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:57 - 15 ديسمبر 2020
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تقارير
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قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، إن مصر تتابع و تراقب نتائج اللقاحات التي يتم طرحها دوليا ضد وباء كورونا، مشيراً الى أن مصر لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة الفيروس.

و اوضح تاج الدين - خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة أن التطعيم أيا كان لا يغني عن اتباع الإجراءات الاحترازية، موضحا أن أي دواء في العالم له آثار جانبية ولكن هناك آثار جانبية واضحة وشديدة وبالتالي يستبعد الدواء أو اللقاح في هذه الحالة، وهناك آثار جانبية محتملة، وأشار إلى أن الأسبرين نفسه قد يسبب نزيفا أو حساسية في بعض الحالات.

وأضاف تاج الدين أن مصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات، وأن المركز القومي للبحوث في مصر يعمل على الوصول إلى تطعيم ولكن لا يعلن إلا عند الوصول إلى نتائج نهائية واضحة.

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