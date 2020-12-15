محافظ سلطة النقد يقدم حلولًا لأصحاب الشيكات المعادة

قدم محافظ سلطة النقد في فلسطين عزام الشوا، حلولًا مهمة لأصحاب الشيكات المعادة وذلك من خلال تسوية رضائية استثنائية على حسابهم وتعديل تصنيفهم حسب الأصول.

وأعلن الشوا في تصريح صحفي، السماح للمواطنين المصنفين على النظام c وd مشع على نظام الشيكات المعادة اجراء تسوية رضائية.

وستبدأ التسوية الرضائية، بداية العام القادم 1/1/2021 حتى 31/3/2021، بحيث يتمكن المواطنون المصنفون الذين لم يستطيعوا سابقاً إجراء تسوية رضائية للشيكات المعادة مراجعة المصرف الذي يتعاملون معه والقيام بتسوية رضائية استثنائية لتعديل تصنيفهم لمرة واحدة فقط، وفقًا للشواء,

وأكد الشوا أن بعد التاريخ المذكور سابقًا سيتم وقف استلام طلبات الاسترحام لإجراء تسوية رضائية استثنائية.

وشدد على أن اجراء التسوية الرضائية يأتي في اطار الحد من ظاهرة الشيكات المعادة، وسيتم تعديل الفترة الزمنية المقرونة بفترات الإعادة للشيكات المعادة على حساب العملاء والمحددة بثلاثة أشهر، لتصبح سنة ميلادية كاملة من تاريخ إعادة أول شيك على حساب العميل.

وذكر الشواء أنه سيتم تصنيف العملاء بناءً على جميع الشيكات المعادة على الحساب خلال العام الواحد لجميع فئات التصنيف /B، C،D /، من تاريخ 1/1/2021.

وأشار الشوا إلى أن هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي تأكيداً من سلطة النقد على ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها من خلال تسوية الشيكات المعادة وتسديد قيمتها للمستفيد من الشيك، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.