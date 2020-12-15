عائلة هدار غولدن تتهم حكومة الاحتلال بالتخلي عن نجلها

اتهمت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، هدار غولدن اليوم الثلاثاء حكومة الاحتلال بالتخلي عن ابنها.

و دعا سمحا غولدن إلى استغلال الفرصة الحالية في ظل التقارير عن إمكانية حصول تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، من أجل إتمامها.

وأضاف غولدن أن قيادة بحاجة إلى العمل والشخص الذي سيدفعها هو أولاً وقبل كل شيء رئيس الأركان أفيف كوخافي، قائد الجنود، اعتقد أن هناك فرصة الآن، يجب أن يستفيد منها لإحضار الجنود أولاً ووضعهم ضمن صفقة إنسانية.

و نقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت عن غولدن قوله إنه ليس متفائلًا أو متشائمًا حيال ما ينشر حول إمكانية وجود فرصة لذلك.

و أضاف: " لم نتلق أي معلومات بشأن وجود أي تقدم في المحادثات مع حماس".

و أشار الى أن عائلته تتواصل مع جميع المعنيين في مجلس الأمن القومي والحكومة والجيش من أجل الضغط باتجاه الاستفادة من أزمة كورونا بغزة.

وقال "قلنا للجميع، إذا كانت هناك بالفعل صفقة إنسانية تتعلق بكورونا، ففي صفقة المساعدة هذه لغزة يجب أن نبدأ بعودة الجنود"، مشيرًا إلى أن جميع الجهات الإسرائيلية أيدت هذه الخطوة.