تفاصيل تركيب "العداد الذكي" لجميع مشتركي شركة الكهرباء بقطاع غزة

أكد مدير دائرة الإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة، محمد ثابت، أن الشركة ستقوم خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة كأقصى حد، بتركيب "العداد الذكي" لجميع المشتركين في القطاع.

وأوضح ثابت لإذاعة صوت القدس مساء الثلاثاء 15-12-2020 أن هناك آلية للعمل بهذه الطريقة، وهي تشمل الدفع عن طريق البنوك أو من خلال شراء كروت الشحن من نقاط البيع.

وقال: "هذه الطريقة ستعمل على استثمار الطاقة الكهربائية لأبعد حد، بحيث يتم الكشف عن خطوط التعدي "السرقة"، وغيرها".

وأضاف ثابت: "حاليًا سيتم تركيب هذه العدادات في مناطق مختلفة من القطاع للاشتراكات عالية الاستهلاك وغير الملتزمة بالدفع لشركة الكهرباء، وذاهبون باتجاه مزيد من التسهيلات للمواطنين".

وأشار إلى أن الشركة وضعت حلولاً لتسهيل عملية حصول المواطن على "العداد الذكي"، سواء بتقسيط سعره، أو وضعه على المتأخرات، مضيفًا: "ويوجد حلول للمتأخرات المستحقة على المواطنين".