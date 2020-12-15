بلدية دير البلح تثني على التزام المواطنين بالحجر وتشيد بجهود الامن

أكد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو وسط قطاع غزة ان الاغلاق الذي فرض على القطاع جاء كإجراء وقائي وواحدة من طرق السلامة للحد من تفشي فيروس كورونا داخل المجتمع.

وقال خلال كلمته في لقاء الشكر والعرفان لأهالي مدينة دير البلح والذي نظمته حركة حماس بالتعاون مع بلدية دير البلح بقاعة البلدية:

سجل مواطني مدينتنا التزاما عالي بالاغلاق حيث لم تسجل سوى تجاوزات فردية استثنائية, واضاف: يمكن القول أن نسبة الالتزام بدير البلح بلغت 98% مقدما شكره لكل مواطن ساهم في انجاح الاغلاق للحفاظ على السلامة العامة.

كما تقدم بالشكر لأبناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة عامة ودير البلح خاصة الذين سجلوا إضافة إلى حفاظهم على السلامة الأمنية الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين فضلا على تمكنهم من انجاح الاغلاق من خلال تنسيق العمل لخدمة المصلحة العامة.

وتابع قائلا :وزارة الداخلية ألقي على عاتقها السلامة الأمنية والصحية حيث ان الاغلاق جاء لفرض السلامة والوقاية من استمرار تفشي الفيروس لافتا إلى أن الاغلاق الذي فرض لمدة 60 ساعة جاء من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم.

وتوجه رئيس البلدية برسالة للمواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية قال فيها: جزاكم الله خيرا على جهدكم وعطائكم وصبركم وثباتكم والتزامكم بتعليمات جهات الاختصاص وملف إدارة كورونا.

وتحدث رئيس البلدية عن استمرار البلدية في تقديم خدماتها خلال فترة الاغلاق الشامل كالمياه حيث استمر العمل بتشغيل الآبار لضخ المياه بالشبكة وايصالها للمواطنين, جمع وترحيل النفايات ونظافة المدينة, الاستجابة لجميع إشارات الطفح في مجال الصرف الصحي, واضاف: تم تعقيم المؤسسات العامة في إطار الوقاية والحفاظ على سلامة المواطنين. منوهاً ان البلدية مستمرة ولن تتوقف عن تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلدية.