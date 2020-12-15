سلطة الاراضي تخصص 55 دنم لتوسعة معبر رفح التجاري

أعلن رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة اليوم الثلاثاء، عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 55 دنم لصالح توسعة معبر رفح التجاري.

وأوضح أبو صبحة أن قطعة الأرض المخصصة هي الواقعة على جزء من القسيمة 32 من القطعة 11 من اراضي رفح.

وجاء ذلك خلال زيارة للمعبر قام بها رئيس لجنة المتابعة الحكومية د. محمد عوض ورئيس سلطة الاراضي ماهر أبو صبحة وم. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان.

وطالب أبو صبحة، كل من لديه ادعاء على هذه الارض بمراجعة سلطة الاراضي في موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 21 /12 / 2020 للنظر في ادعائه من قبل جهات الاختصاص.

واكد رئيس سلطة الأراضي، على أن هذا القرار يأتي من أجل تسهيل الحركة التجارية في المعبر.











