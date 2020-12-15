إليك نموذج حل امتحان العربي اولي ثانوي التجريبي 2020 على منصة بيرسون بعد التصحيح

إليك نموذج حل امتحان العربي اولي ثانوي التجريبي 2020 في الجمهورية العربية المصرية ، حيُ أعلنت وسائل إعلام محلية عن تسريب شاومينج اجابة امتحان اللغة العربية الإجابة على اختبار اللغة العربية التجريبي للصف الأول من المرحلة الثانوية في ديسمبر 2020 للطلاب في أول يوم ثلاثاء من اليوم ، وذلك عقب بدء تفعيل دخول الطلاب على منصة بيرسون استخدام التابلت ، وشهد موقع جوجل الشهير عمليات بحث عالية بهذا الشأن .

وقالت وسائل إعلام مصرية: إن تسريب إجابة و حل امتحان اللغة العربية الاول الثانوي التجريبي جاء في وقت يستعد الطلبة خوض الاختبار على منصة اختبار بيرسون .

وحرص موقع فلسطين اليوم على توفير اجابة امتحان اللغة العربية أولى ثانوي 2020 إجابات طيارين أول امتحان متوسط ​​عربي 2020 ، بعدما تزايدت طلبات الطلبة على حل النموذج .

عدد الطلبة المقبلين على اجراء الاختبار على منصة بيرسون :

وسيقدم قرابة 700 ألف طالب اختبار اللغة العربية للمرحلة الإعدادية في مختلف محافظات مصر في الاختبار التجريبي المعتمد من وزارة التعليم المصرية.

ويهدف هذا الاجراء التجريبي على أنه يأتي لاختبار الشبكة والمنصة الإلكترونية لتعريف الطلاب بأساليب الاختبار وطرق الأسئلة في نظام التقييم الجديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم انها ستسمح بالتحاق طلاب المرحلة الإعدادية بمنصة بيرسون .

ومع انتشار فيروس كورونا في مصر مارس الماضي ، أثر تفشي الوباء على المراحل التعليمية إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق التعليم الوجاهي والانتقال إلى التعليم الالكتروني أو التعليم عن بعد ، ومن هذا المنطلق أطلقت الوزارة العديد من المنصات الالكترونية والفضائيات التعليمية بهدف ضمان استمرار العملية التعليمية .

وتقدم تلك المنصات بما فيها منصة بيرسون شروح المواد التعليمية بكل جودة عالية ويتمكن الطالب من متابعة دروسه وإجراءات الاختبارات عليها .

ويمكن لطلبة تدوين الإجابات امتحان اللغة العربية حتى مساء اليوم على منصة بيرسون .

إليك اجابات امتحان اللغة العربية على منصة بيرسون :

ويتضح من إجابات امتحان اللغة العربية أن الأسئلة جاءت لمقياس مدى تحصيل الطالب في متابعة الدروس والمساق .

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