الدفاع المدني بغزة يحذر المواطنين من أضرار سرعة الرياح الليلة

حذر الدفاع المدني بغزة، اليوم الثلاثاء، المواطنين من أضرار سرعة الرياح اليوم وغدًا، الناجمة عن المنخفض الجوي الذي سيصل فلسطين خلال الساعات المقبلة.

وطالب الدفاع المدني، بضرورة تثبيت الأسطح المعدنية و"الزينجو" وكل ما هو معرض للتطاير، وعدم الخروج من المنازل عند ذروة المنخفض إلا للضرورة، وفق اذاعة الاقصى المحلية.

وتتأثر فلسطين المحتلة، اليوم، بمنخفض جوي عميق قادم من جزيرة قبرص في وقت متأخر من هذه الليلة، وسط زخات من الامطار والعواصف الرعدية.

وأوضح الراصد الجوي، ليث العلامي، أن فلسطين ستشهد الليلة هطول أمطار فوق الأجزاء الشمالية من البلاد، ويتمدد هطول الامطار تدريجيًا خلال نهار غدٍ الاربعاء لمختلف المناطق، مشيرًا إلى أنه ستكون الامطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً.

وقال العلامي: إن "يتمركز المنخفض الجوي حتى ساعات الليل جنوب جزيرة قبرص ، وأن تمركز المنخفض يدفع برياح جنوبية غربية جافة رغم برودتها نحو البلاد".

وأضاف الراصد، أن "الفترة الواقعة ما بين ساعات الليل خاصة المُتأخرة وصولاً لفجر وصباح يوم غدٍ الأربعاء تهطل الأمطار فوق الأجزاء الشمالية من فلسطين المحتلة (الجليل والسواحل الشمالية) تكون غزيرة ورعدية ، وتمتد زخات غزيرة أحياناً نحو أجزاء من شمال الضفة".