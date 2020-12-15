مستشفى الأوروبي بعلن امتلاء اسرة العناية بمصابين "كورونا"

أعلن مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد، اليوم الثلاثاء، أن مستشفى الأوروبي امتلأت بأسرة العناية المركزة للمصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى انه خلال نصف ساعة من الآن يستطيع المستشفى استيعاب ثماني حالات خطرة جديدة.

وأوضح العقاد، في حديث لإذاعة صوت القدس، أنه في حال تصاعد منحنى الإصابات بالفيروس سيكون لدينا القدرة على زيادة عدة أسرة للعناية المركزة.

وبيّن أنه المستشفى بصدد افتتاح قسم جديد داخل المستشفى لاستيعاب الحالات الجديدة, وأن الأزمة الآن تتمثل في الكوادر الطبية التشغيلية, وليس في معدات أسرة العناية المركزة.

وقال العقاد: "قد تأتي اللحظة التي نقول فيها نحن لا نستطيع في حال تصاعد منحنى الإصابات بالفيروس"، مضيفًا أنه سيتم الاستعانة بمستشفيات أخرى حينها.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم، تسجيل ثماني حالات وفاة و709 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.