رابط منصة اوبن ايمس كور openemis-core الأردنية التعليمية وخطوات التسجيل بالمنصة

إليك رابط منصة اوبن ايمس كور openemis-core الأردنية التعليمية 2020 -2021 وابرز خطوات التسجيل بالمنصة ، وفي الفترة الأخيرة زادت عمليات بحث الطلبة في الأردن علن رابط منصة اوبن ايمس كور على موقع جوجل الشهير ، وقبل فترة وجيزة أطلقت وزارة التربية والتعليم الأردنية المنصة الالكترونية ، في إطار ضمان استمرار المراحل التعليمية بعدها ألقى وباء كورونا بظلاله على التعليم إذ ألغت الوزارة التعليم الوجاهي انتقلت إلى التعليم عن بعد أو الالكتروني من أجل الحفاظ على صحة الطلبة والمدرسين من الإصابة بالعدوى المتفشية في البلاد .

وحرصت موقع فلسطين اليوم على نشر لحضراتكم رابط منصة اوبن ايمس كور الأردنية openemis-core حتي يتم استعانة جميع الطلاب بالاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الاول باستخدام الرقم الامتحان الخاص بهم .

خصائص منصة اوبن ايمس كور openemis-core :

وقبل أيام انهى الطلاب الأردنيين من اداء اختبارات الفصل الدراسي الاول من خلال منصة درسك الالكترونية ، وتمكن منصة اوبن ايمس كور الطلاب من كافة المراحل التعليمية التعرف علي نتائج الامتحانات الخاصة بهم .

كما تتيح منصة اوبن ايمس كور الحصول على تلك العلامات التي استطاعوا تحصيلها من خلال الامتحانات ، ولجأت وزارة التربية والتعليم إلى المنصات التعليمية الالكترونية كونها سهلة الاستخدام وتتيح للمدرسين شرح المواد والطلبة من متابعة وفهم دروسهم ، وهي آمنة ، في ظل تفشي كورونا .

تعرف على خطوات في منصة اوبن ايمس كور openemis-core :

ويكون تسجيل الدخول على منصة اوبن ايمس كور وفق اتباع الخطوات التالية :

أولاً: في المرحلة الأولى يترتب الدخول على موقع اوبن ايمس كور ( اضغط هنا ).

ثانيًا: وبعدها على الطالب أن يدخل اسم المستخدم وكلمة المرو وباقي البيانات المطلوبة والتي يجب ان تتم بعناية.

ثالثًا: وفي المرحلة الأخيرة وبعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم الضغط على كلمة دخول .

كما ننوه إلى أن وزارة التربية والتعليم الأردنية أطلقت العديد من المنصات الالكترونية والفضائيات التعليمية من أجل استكمال المراحل التعليمية وان لا تكون أزمة جائحة عائق لاستمرار شرح المناهج الدراسية .

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان رابط منصة اوبن ايمس كور الأردنية وخطوات التسجيل بها ، ندعوكم إلى قراءة ومتابعة المقالات الأخرى التي تتهتم بما يبحث عنه الجمهور .