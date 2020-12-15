الصين تتجسس على أمريكا عبر الهواتف

كشف خبير في أمن شبكات الموبايل، استنادا إلى تحليله إشارات حساسة، إن بكين قد تكون تجسست على واشنطن، لاسيما في 2018، عبر هواتف الأمريكيين المستخدِمين لشبكات الهاتف بمنطقة الكاريبي.

وأوضح جاري ميلر، المسؤول التنفيذي السابق لأمن شبكات الهاتف المحمول في واشنطن، في تصريحه لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية، للتحسيس بخطورة القضية على حد قوله، إن النتائج المتوصَّل إليها توفر صورة مثيرة للاهتمام لكيفية استغلال الصين، المفترَض، على مدى عقود نقائص الشبكات الهاتفية العالمية لمراقبة الاتصالات بشكل نشيط، بما يسمح لها باعتراض مكالمات المستخدِمين الأمريكيين والتنصت عليها ومتابعتها.

وأضاف غاري ميلر بأن واشنطن تملك الإمكانيات التكنولوجية لتحييد تقنيات تُستَخدم في استهداف الهواتف المحمولة لمواطنيها، لاسيما عند سفرهم خارج البلاد حيث ترتفع احتمالات التجسس عليهم، إلا أنها لم تذهب بعيدا في تأمين هواتف رعاياها.

وانتقد ميلر شركات الهواتف التي تعلم بأن هواتف الناس معرَّضة للتجسس، قائلا: "لكن لا أحد في هذا القطاع الصناعي يريد أن يعلم الناس خطورة هذه الهجمات التجسسية المتواصلة" على حد تعبيره.