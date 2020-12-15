أول مستشفى إسرائيلي في الإمارات ينطلق في يناير القادم

كشفت القناة العبرية "i24news"، أن المركز الطبي الإسرائيلي "شيبا" يوشك على تقديم خدماته الطبية في الإمارات، بعد اتفاق الشراكة مع مجموعة "التداوي" الطبية الإماراتية.

يأتي ذلك في خضم التهافت المتسارع على توقيع اتفاقيات مشتركة بين مؤسسات إماراتية و"إسرائيلية"، على خلفية تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب. التي تمت منتصف سبتمبر في البيت الأبيض برعاية الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأوضحت القناة أن المشروع المشترك سيجعل المركز الطبي أول مستشفى "إسرائيلي" يقدم الخدمات الطبية في الإمارات.

وأضافت أن المستشفى "الإسرائيلي" سيتعاون مع المجموعة الصحية الإماراتية "التداوي" من خلال تقديمه علاجات استشارية طبية في المكان أو عن بعد.

ومن المنتظر أن ينطلق المشروع المشترك في يناير 2021، حيث سيقوم "التداوي" في دبي بتسويق عيادة مختصة بمرض السكري تقدم خدمات تشخيص سريرية، عن طريق لقاءات مباشرة مع أطباء زوار من مركز "شيبا" "الإسرائيلي"، والذين سيقومون لاحقا بمتابعة يومية عن بعد باستخدام تكنولوجيا طبية متطورة.

وستقوم كل من "شيبا" و"التداوي" بتوسيع الخدمات الطبية التي يقدمونها مستقبلا، بحيث سيتحول "شيبا" إلى مستشفى فعال تماما، يقوم بتقديم خدماته في الإمارات.