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جرافات الاحتلال تجرف أراضي زراعية في الخليل جنوب الضفة المحتلة

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 16:04 - 15 ديسمبر 2020
جرافات الاحتلال تهدم منشآت فلسطينية في الضفة المحتلة (ارشيف) جرافات الاحتلال تهدم منشآت فلسطينية في الضفة المحتلة (ارشيف)
تقارير
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جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية ورعوية واقتلعت عشرات أشجار الزيتون وهدمت بئر مياه، في قرية سوبا جنوب الخليل في الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلامية، بأن جرافات الاحتلال هدمت بئرًا لجمع مياه الأمطار، وجرفت نحو 50 دونما، فيما اقتلعت عشرات أشجار الزيتون في قرية سوبا المحاذية لجدار الفصل العنصري، جنوب الخليل.

وأوضحت ان الاراضي تعود ملكيتها للمواطن علي بريوش.

يُشار إلى أن حكومة الاحتلال تتعمد استهداف قرية سوبا للاستيلاء عليها وعلى ثرواتها، إذ تعد من أكثر المناطق الغنية بمصادر المياه الجوفية.

وخلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال 2050 انتهاكًا بحق الشعب الفلسطيني.

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