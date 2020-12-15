تعرفا على خطوات تفعيل خدمات التجمعات عبر تطبيق توكلنا في السعودية

تعرف على خطوات تفعيل خدمات التجمعات عبر تطبيق توكلنا في المملكة العربية السعودية ، وفي الفترة تزايدت عمليات بحث الطلبة على موقع جوجل الشهير عن خطوات تفعيل الخدمات على تطبيق توكلنا، وذلك حتى يتسنى للدراسين والطلبة التعرف على الدروس المختلفة الخاصة بالمناهج في المملكة .

وخصص موقع فلسطين اليوم هذه المقالة حتى يتمكن كافة الطلبة والدارسين في السعودية من معرفة خطوات تفعيل خدمات التجمعات عبر تطبيق توكلنا والتي تقدمه منصة مدرستي ، خاصة في ظل تعليق التعليم الوجاهي والانتقال إلى التعليم الالكتروني لذا لجأت التربية والتعليم في البلاد إلى التعليم عن بعد حفاظًا على سلامة الطلبة كذلك من اجل تحسين التعليم الالكتروني ومواكبة التطور العالمي .

ومن أبرز المزايا عن تطبيق توكلنا الشهير انه يقدم المنهاج الدراسي بشكل مبسط ، بحيث يسهل على الطلبة والدارسين فهم المنهاج التعليمية والدروس التعليمية .

أبرز الخصائص الجديدة لتطبيق توكلنا في السعودية :

ويعرض تطبيق توكلنا العديد من خدمة عرض المخالفات العامة ، ولمعرفة طبيعة الخدمة تابع المقالة .

ويقدم تطبيق توكلنا خدمة عرض المخالفات العامة من لوحة بيانات المستخدم .

وأوضح التطبيق ان الخدمة تمكن المواطنين السعوديين من استعراض مخالفاته المسجلة على رقم هوية الوطنية أو الإقامة سواء كانت المخالفة من مخالفات وزارة الداخلية أو مديرية الأمن العام أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

كذلك أن الخدمة تقوم بتبيان حالتها إذا كانت غير مسددة وعرضها في قائمة حسب حالة السداد.

وتعرض أيضًا إمكانية استعراض تفاصيل كل مخالفة كرقمها وتاريخها ووقت تسجيلها، والمدينة التي وقعت فيها، وتوضيح الجهة المصدرة لها، ومجموع قيمة المخالفة .

خطوات تفعيل خدمات التجمعات عبر تطبيق توكلنا :

شاهد الفيديو عن خطوات تفعيل خدمات التجمعات لتطبيق توكلنا .

كيفيه تسجيل دخول موقع مدرستي :

ونريد أن ننوه هنا إلى أنه على الطالب ان يقوم بالدخول الى رابط منصة مدرستي الرسمي التابع لوزارة التعليم ، وهي على النحو التالي :

الدخول على رابط منصة مدرستي ( اضغط هنا ). يقوم الطالب بتسجيل الدخول الخاص به .

3- يحدد Microsoft Office .

4- يقوم الطالب باضافه رسالة بريد الالكتروني ولكن يتاكد من كتبتها بالشكل الصحيح والدقيق دون وجود اى خطأ املائي.

5- يقوم الطالب بإرسال الرسائل بعد اضافة اضيف كلمة المرورو الذي يحصل عليه من خلال التطبيق.

6- بعد ذلك يدخل كلمه المرور لتسجيل الدخول.

7- تم تسجيل دخوله على رابط منصه مدرستي.

تعرف على طريقة التسجيل في منصة مدرستي للطالب :

التسجيل عن طريق المايكروسوفت او حساب جديد يسمى باسم حساب نور.

يدخل الطالب على مدرستي المعلمين والمعلمات ، على موقع الوزارة التربية والتعليم ويسهل التواصل بين المعلمين وقادة المؤسسات التعليمية والطلاب والطالبات الذين التفاعل والتواصل بينهم .

وفي نهاية المقالة قم بتحديث المنصة لتواكب التكنولوجيا الحديثة الآن .

دليل المستخدم على تطبيق توكلنا :

لمشاهدة دليل المستخدم على تطبيق توكلنا ( اضغط هنا ).

تحميل تطبيق توكلنا :

( اضغط هنا ).