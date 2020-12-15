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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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قوات الاحتلال تنقل 7 أسرى من إلى سجن "نفحة"

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 15:03 - 15 ديسمبر 2020
قوات الاحتلال تقتحم سجن فيه اسرى فلسطينيين قوات الاحتلال تقتحم سجن فيه اسرى فلسطينيين
تقارير
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أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت سبعة أسرى إلى عزل سجن "نفحة"، بعد احتجاجهم ورفضهم قرار عزل الأسير عمر خرواط مجدداً.

وأوضح ناداي  الأسير، أن قوات الاحتلال نقلت الأسير خرواط إلى زنازين سجن "هشارون".

وفي سياق آخر، ذكر أن إدارة سجون الاحتلال تُماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم محمد غنيمات (44 عاماً)، من بلدة صوريف في الخليل والمحكوم بالسّجن المؤبد و(20) عامًا.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال تمارس جميع أنواع الاضطهاد ضد الاسرى الفلسطينيين داخل السجون، منها سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.

 

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