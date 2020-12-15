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"كورونا" فلسطين".. تسجيل 23 حالة وفاة و2307 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 13:45 - 15 ديسمبر 2020
فيروس كورونا في فلسطين فيروس كورونا في فلسطين
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23 حالة وفاة وإصابة 2307 حالة جديدة بفيروس كورونا في جميع محافظات الوطن، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، في الموجز اليومي، أن الصحة رصدت 15 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 3، رام الله والبيرة 5، بيت لحم 3، جنين 1، سلفيت 1، قلقيلية 1، نابلس 1"، قطاع غزة 8.

وبيّنت الكيلة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (256)، جنين (362)، نابلس (205)، طولكرم (98)، رام الله والبيرة (300)، سلفيت (60)، قلقيلية (55)، طوباس (28)، بيت لحم (118)، ضواحي القدس (96)، أريحا والأغوار (20)، قطاع غزة (709).

وفيما يتعلق بحالات التعافي، قالت الكيلة، إن "وزارة الصحة سجلت حالات التعافي جديدة توزعت حسب التالي: الخليل (241)، جنين (142)، نابلس (256)، طولكرم (89)، بيت لحم (106)، سلفيت (103)، طوباس (35)، رام الله والبيرة (189)، أريحا والأغوار (16)،  قطاع غزة (695)، قلقيلية (38).

كما أعلنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزيرة، إلى وجود 135 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن اعداد المرضى في العناية المكثفة وصلت 135 مريض، فيما بلغت اعداد المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 39، كما بلغت اعداد الفحوصات 7296 فحصًا.

 

 

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