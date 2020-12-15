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داخلية غزة تصدر تنويهًا هامًا بشأن التزود بالاحتياجات الأساسية قبل الحظر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:43 - 15 ديسمبر 2020
داخلية غزة تصدر تنويهًا هامًا بشأن التزود بالاحتياجات الأساسية قبل الحظر داخلية غزة تصدر تنويهًا هامًا بشأن التزود بالاحتياجات الأساسية قبل الحظر
تقارير
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أصدرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا هامًا بشان التزود بالاحتياجات الأساسية، استعدادًا لحر التجوال يومي الجمعة والسبت المقبلين.

واهابت الداخلية، المواطنين بعدم تأجيل التزود بالاحتياجات الأساسية والمواد التموينية استعداداً لحظر التجوال إلى الساعات الأخيرة من يوم الخميس تفادياً للازدحام، وحرصاً على السلامة العامة.

وكانت وزارة الداخلية بغزة، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أعلنت حظر التجوال يومي الجمعة والسبت من كل شهر، في إطار مواجهة فيروس "كورونا".

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، 8 حالات وفاة و(709) إصابة جديدة، و(226) حالة خطيرة بفيروس كورونا.

 

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