معاريف: جيش الاحتلال يتجهز لحرب على غزة تعتمد على الامعان في القتل

كشفت صحيفة معاريف العبرية، أن جيش الاحتلال يتحضر لحرب قادمة مع قطاع غزة، وتعتمد الخطة على قتل أكبر عدد من الفلسطينيين يومياً.

وتقول المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" أن احتمال تصعيد واسع في هذا الوقت ليست مرتفعًة لكننا نبذل جهودا ونستعد من خلف الكواليس حيث يواصل الجيش التحضير لخيارات أخرى.

ويعتقد جيش الاحتلال أن الحرب القادمة ضد قطاع غزة يجب أن تنتهي بنتائج مختلفة عن العمليات الأخرى في العقد الماضي، والتي لم يتم التوصل فيها إلى نتائج ، مثل الحرب التي استمرت أكثر من 51 يومًا ولم تؤثر على قدرات حماس.

ويقول التقرير إن الجيش يخطط كي يحسم المعركة لصالحه ويهزم المقاومة في الصراع القادم من دون إعادة احتلال غزة أو القضاء على حكم حماس.

ويطمح جيش الاحتلال وفقا لتصوراته أنه يمكن التوصل إلى اتفاق اعتمادا على نتائج القتال على الأرض والأضرار التي تلحق بقدرات حماس ستجبرها في النهاية على التوصل إلى تسوية منتصر ومهزوم.

وتهدف الخطط الحالية للجيش إلى إطلاق نيران ثقيلة حيث وضع رئيس الأركان أفيف كوخافي هدفاً للجيش والقيادة الجنوبية وفرق المناورة وسلاح الجو والمخابرات لقتل 300 من عناصر كتائب القسام وغيرهم من فصائل المقاومة يومياً لتعطيل خططهم وتقصير مدة المعركة.

وتضيف الصحيفة العبرية أنه تم التدرب على هذه الخطط في التدريبات الأخيرة ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن هذا الهدف سيكون قابلاً للتحقيق في حالة اندلاع حرب في قطاع غزة.

إلى جانب عدد الإصابات في صفوف حماس في كل يوم من أيام المعركة، يدرك الجيش "الإسرائيلي" أنه بالإضافة إلى ذلك ، سيُطلب منهم إلحاق الضرر بالبنية التحتية لحماس ونجاحها العسكري خاصة الصواريخ وورش تصنيع الأسلحة، والمقرات الرئيسية بهدف تقصر مدة الحرب وتغيير الوضع الأمني ​​في قطاع غزة.

الجدير ذكره، أن الاحتلال شن منذ سيطرة حماس على قطاع غزة ثلاثة حروب، عام (2008-2009)، وعام 2012، وعام 2014، أدت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين، وعشرات الآلاف من الجرحى، وتدمير مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وبقيت المقاومة صامدة وقائمة وفشلت مخططات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على الحد من قوة المقاومة.