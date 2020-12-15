طقس فلسطين.. "منخفض قبرص" يسير ببطء ويصل مساء اليوم

تتأثر فلسطين المحتلة، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي عميق قادم من جزيرة قبرص في وقت متأخر من هذه الليلة، وسط زخات من الامطار والعواصف الرعدية.

وأوضح الراصد الجوي، ليث العلامي، أن فلسطين ستشهد الليلة هطول أمطار فوق الأجزاء الشمالية من البلاد، ويتمدد هطول الامطار تدريجيًا خلال نهار غدٍ الاربعاء لمختلف المناطق، مشيرًا إلى أنه ستكون الامطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً.

وقال العلامي: إن "يتمركز المنخفض الجوي حتى ساعات الليل جنوب جزيرة قبرص ، وأن تمركز المنخفض يدفع برياح جنوبية غربية جافة رغم برودتها نحو البلاد".

وأضاف الراصد، أن "الفترة الواقعة ما بين ساعات الليل خاصة المُتأخرة وصولاً لفجر وصباح يوم غدٍ الأربعاء تهطل الأمطار فوق الأجزاء الشمالية من فلسطين المحتلة (الجليل والسواحل الشمالية) تكون غزيرة ورعدية ، وتمتد زخات غزيرة أحياناً نحو أجزاء من شمال الضفة".

وذكر "ربما تهطل زخات محلية من الأمطار بشكلٍ سريع فوق أجزاء محدودة متفرقة من بقية المناطق (غير تابعة لنظام المنخفض الجوي)".

وأكد العلامي، أنه بمرور ساعات صباح الأربعاء وبالاتجاه نحو ساعات الظهر والعصر تعبر البلاد جبهة باردة فعّالة تابعة لتحرك المنخفض الجوي نحو لبنان، وينتشر هطول الأمطار خلال هذه الفترة نحو مُختلف مناطق الضفة الغربية والسواحل الوسطى والجنوبية (بما فيها قطاع غزة) وحتى النقب.

كما وفت إلى أنه ستكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية في بعض فتراتها ، ليسود طقس بارد وماطر في مختلف المناطق بشكل رئيسي من بعد ظهر الأربعاء وحتى ساعات الليل.

وفي يوم الخميس القبل، أكدد أن فلسطين تبقى تحت تأثير المنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة وتهطل الأمطار على فترات فوق العديد من المحافظات الفلسطينية، قبل أن تتراجع مساءً وتتوقف بشكل كلي ليلاً، لينحسر المنخفض الجوي ليلة الخميس-الجمعة.