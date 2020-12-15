مدير مستشفى تشافيز برام الله: نواجه حالات لا نقدر على تفسيرها بعد انتهاء الأعراض

قال مدير مستشفى هوغو تشافيز شمال رام الله د. باسل بواطنة اليوم الثلاثاء 15/12/2020 ، ان انتكاسات تصيب بعض مرضى كورونا بعد انتهاء الأعراض ذبحات صدرية وفشل كلوي بعد انتهاء الأعراض المرضية وتسريحهم إلى منازلهم.

وأوضح الدكتور بواطنة في تصريحات ل"صوت فلسطين" نواجه حالات غير قادرين على تفسيرها وسيناريوهات مخيفة لبعض مرضى كورونا الذين أصيبوا بذبحات صدرية ، موضحاً ان بعض المرضى أصيب بفشل حاد في الكلى بعد دخولهم مرحلة التعافي. ولم يكن لهؤلاء سجل مرضي سابق.

وأشار الى المشفى فقد ممرضة زميلة قبل أيام بعد تحسنها وإخراجها من قسم العناية المكثفة، حيث تعرضت لتوقف مفاجئ في القلب.

وبين "لم نعد نتحدث عن اختصار الوفيات في المسنين لأننا سجلنا حالات وفاة عديدة في أوساط الشباب، وكذلك مصابين لم يكن لديهم أمراض مزمنة" ، مشيراً الى انه ومن خبرتنا أصبحنا نعلم أن الفترة من اليوم السابع وحتى اليوم 14 للإصابة هي المرحلة الصعبة عند مرضى كورونا، في حال تجاوزها يكون المريض قد نجى بشكل عام.

وتابع :"في مستشفى هوجو تشافيز ومجمع فلسطين الطبي يوجد الآن 75 مريضاً يعانوا من أعراض تنفسيّة ، في حين كنا سابقا نسجل من 10 الى 15 مريضا تنفسيا فقط في مثل هذه الوقت من السن