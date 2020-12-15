شركات البترول والغاز في غزة تهدد بوقف العمل ..والسبب!

طالب اصحاب شركات البترول والغاز المسؤولين في غزة اليوم الثلاثاء 15/12/2020 بالسماح بإعطاء التراخيص لصهاريج نقل البترول لأن الأمر يعرضهم لمخاطر جسدية على حياة المواطنين والعاملين في هذا المجال.

وقال محمد الأغا نائب رئيس جمعية اصحاب شركات البترول والغاز إن الشركات ربما ستلجأ لوقف العمل كخطوة احتجاجية لعدم قيام الدفاع المدني ووزارة الترخيص بإعطاء تراخيص لصهاريج نقل البترول منذ عدة أشهر رغم توفر كل متطلبات السلامة وفقا للمعاير العالمية.

وأكد الأغا خلال تصريحات لصوت الاقصى أنه بعد حادث انفجار النصيرات المؤسف الذي اوقع العديد من الضحايا طلبت وزارة المواصلات وجهاز الدفاع المدني شروطا جديدة من جمعية شركات أصحاب البترول والغاز وقد سارعت الشركات بتوفير كل المتطلبات حسب الاصول والنظام .

وبين الأغا ان شركات البترول تخشى من عدم السماح بمنح التراخيص للشركات لان هذا الامر يترتب عليه خسائر كبيرة في حال وقوع حادث طريق أو أي حادث فني مع الموظفين أثناء تعبئة البترول من المحطات الرئيسية .